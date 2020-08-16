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У Жовкві «Лексус» збив моторолер, яким керував підліток

Соломія Головіна

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У Жовкві 15 серпня «Лексус» наїхав на моторолер, за кермом якого був 14-річний місцевий мешканець. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

 

Так, 58-річний водій автомобіля «Лексуса» на перехресті вулиць Скрипника-Львівська здійснив наїзд на моторолер Defiant Arteco, яким керував неповнолітній.

Постраждалого бригадою швидкої медичної допомоги доставлено на обстеження у Комунальну міську клінічну лікарню Львова. Обстеженням встановлено діагноз: «забій передпліччя та забій стегна». Після надання необхідної медичної допомоги постраждалого відпустили за місцем проживання.

Обставини події встановлюються.

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