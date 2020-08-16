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У центрі Львова автомобіль виїхав на тротуар і збив жінку

Соломія Головіна

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У центрі Львова автомобіль виїхав на тротуар і збив жінку. Відео з місця ДТП на своїй сторінці у Facebook опублікувала речниця патрульної поліції Львівщини Катерина Рибій.

 

Автівка збила жінку якраз біля зупинки перед пам’ятником Данилу Галицькому.

Як зауважила згодом речниця патрульної поліції, водійка пояснила, що ДТП сталася через раптову технічну несправність автомобіля.


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