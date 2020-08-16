Із гори Парашка на ношах спустили травмовану 27-річну туристку

На Сколівщині рятувальники допомогли травмованій 27-річній туристці спуститись з г.Парашка. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС у Львівській області.
Інформація про постраждалу надійшла рятувальникам 15 серпня о 18:18 год. Жителька м. Самбір травмувала ліву ногу та не могла самостійно спуститись з гори.
До місця події було негайно направлено рятувальників Славської пошуково-рятувальної частини загону технічної служби. Надзвичайники перенесли постраждалу молоду жінку за допомогою ручних ніш та передали працівникам швидкої медичної допомоги.
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Фото: ДСНС
Соломія Головіна