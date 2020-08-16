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До +28 і дощі. Якою буде погода у перші дні тижня

Соломія Головіна

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У Львові перші дні тижня прийдуть з дощами, температура повітря сягне +28 градусів. Укргідрометцентр розповів, якою буде погода 17-19 серпня.

 

У понеділок, 17 серпня, очікується вночі 13-15 градусів тепла, вдень 26-28. Вітер південно-східний 3-8 м/с. Вдень синоптики прогнозують дощ.

У вівторок, 18 серпня, вночі 13-15 градусів тепла, вдень 26-28. Вітер південно-західний 3-8 м/с. Вдень очікується дощ.

У середу, 19 серпня, вночі буде 14-16 градусів тепла, вдень 24-26. Вітер західний 5-10 м/с. Вночі та вдень очікується дощ.

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