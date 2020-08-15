Мешканка Львівщини намагалась нелегально провезти через кордон 80 пляшок італійського вина

У пункті пропуску «Шегині – Медика» мешканка Львівщини намагалася нелегально провезти 80 пляшок італійського вина. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Галицької митниці.

Так, ввечері 14 серпня під час митного огляду авто Opel Zafirа було виявлено факт незаконного переміщення вина. Його намагалась ввезти до України 38-річна мешканка Львівщини.

перетину кордону обрала смугу руху «зелений коридор». Однак у салоні автомобіля митники знайшли 66 пляшок Fragolino Rosso Fiorelli та 14 Antica Contada.

За цим фактом складено протокол про порушення митних правил за ознаками ст. 471 Митного кодексу України. Вино вилучено. Справу скерують до суду.

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Фото: Галицька митниця