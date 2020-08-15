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Десятки тисяч людей зібралися у Мінську на місці загибелі активіста

Соломія Головіна

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У Мінську десятки тисяч людей прийшли на місце загибелі активіста Олександра Тарайковського біля станції метро «Пушкінська». Про це повідомляє УП з посиланням на Tut.by.

 

Родичі прощалися з Тарайковським у ритуальній залі на вулиці Ольшевського. Поховають активіста на Західному кладовищі Мінська.

Водночас десятки тисяч людей зібралися на місці загибелі Тарайковського біля станції метро «Пушкінська».

Люди тримають прапори Білорусі і квіти, деякі – плакати зі знімками побитих в ході акцій протесту.

Там організували стихійну виставку протестного мистецтва. Люди принесли фарби, олівці, фломастери і папір, на якому можуть малювати всі бажаючі.

Артисти Білоруської державної філармонії заспівали «Мыгутны божа» на акції солідарності.

Студенти БГУ з різних факультетів спочатку вишикувалися в ланцюг солідарності біля факультету міжнародних відносин в районі вокзалу, а потім вирушили до станції метро «Пушкінська».

Співробітники «Белавіа» вийшли на акцію солідарності до національного аеропорту «Мінськ».

Акції протесту проходять у суботу також в інших містах Білорусі.

У Бресті колона протестуючих прийшла до адміністрації міста і вимагає мера. Люди скандують «Рогачук, виходь!», прилегла до адміністрації площа перекрита силовиками.

У Вітебську городяни зібралися біля Ратуші. Довгий ланцюг солідарності стояв уздовж вулиці Леніна. Люди тримали квіти, кульки, плакати з написами «Ми не народець. Ми – гордий народ», «Перемен требуют наши сердца».

У Гродно також тривають акції протесту. По місту пройшли ВДВшники з плакатами і розтяжками. Вони зібралися на площі Радянській та на вулиці Радянській і приєдналися до гродненців, які прийшли під будівлю міськвиконкому. На площі Леніна до 14.30 вже зібралося близько п’яти тисяч людей. Люди стоять з прапорами, кульками й квітами.

Олександр Тарайковський загинув увечері 10 серпня в районі станції метро «Пушкінська» в Мінську під час жорстокого придушення мирних протестів. Тоді проти беззбройних громадян силовики застосовували гумові кулі, світлошумові гранати, сльозогінний газ, жорстоко били людей, навалюючись натовпом на одного.

За версією МВС, Тарайковський загинув від вибуху у нього в руках невідомого вибухового пристрою. Однак очевидці заявили, що в руках у чоловіка нічого не вибухало, він прийшов на мирну акцію беззбройний.

Нагадаємо, після закінчення президентських виборів у Білорусі 9 серпня почалися акції протесту, які переросли у зіткнення з міліцією. Так, у ніч на понеділок білоруські силовики затримали близько 3 тисяч людей під час акцій протесту незгодних з оприлюдненими владою результатами. Акції протесту тривають по нинішній день.

Тим часом Світлана Тихановська була змушена залишити Білорусь, як повідомлялося, вона перебуває у Литві.

Центральна виборча комісія 14 серпня оголосила остаточні результати виборів президента в Білорусі. Чинний президент Олександр Лукашенко набрав з 80,1% голосів виборців, опозиційна кандидатка Світлана Тіхановська – 10,1% голосів.

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