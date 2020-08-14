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Зроби Львів кращим: 15 серпня стартує прийом заявок на Громадський бюджет

Вероніка Рой

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У суботу, 15 серпня, стартує п’ятий сезон Громадського бюджету Львова. Мешканці Львівської ОТГ можуть до 15 вересня подавати проєкти, які зроблять їх район чи вулицю кращими. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Варто зауважити, що цьогоріч подавати та голосувати за проєкти Громадського бюджету Львова зможуть усі мешканці Львівської ОТГ. Подавати проєкти найзручніше за допомогою електронної платформи.

«Не забувайте використовувати можливості, які надає електронна платформа. Завантажуйте фото та ілюстрації, додавайте відео та посилання на групу вашого проекту у Facebook. Громадський бюджет – не для егоїстів, і перемагають, як правило, згуртовані колективи. Тому обговорюйте свої ідеї з сусідами, шукайте однодумців та формуйте команди! До речі, за ініціативою наших активних дописувачів, ми додали в заявку пункт «Команда проєкту». Тепер ви можете вказати усіх людей, які долучені до втілення цієї ідеї в життя», – зазначає начальник відділу громадського партнерства ЛМР Орест Файфурка.

Подавати заявки на Громадський бюджет можна з 15 серпня до 15 вересня.

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