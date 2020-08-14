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У Львові створюють перший додаток з українською класичною музикою

Ольга Денисяка

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У Львові розробляють перший у світі додаток з українською класичною музикою. Додаток буде доступний для безкоштовного завантаження в Apple Store та Google Play Market. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Творці проєкту (музична агенція Collegium Management та Львівський органний зал за підтримки Українського культурного фонду) мають на меті зібрати найцікавіші зразки української класики і зробити їх доступними для слухачів в Україні та за її межами.

Мобільний додаток Ukrainian Live Classic (UL Classic скорочено для мобільних магазинів) – це проєкт про музику без кордонів, продовження промоції української музики в рамках масштабного проекту Ukrainian Live, який було започатковано у березні 2019 року та відзначено європейською асоціацією фестивалів. Проект робить акцент на комплексному підході до презентації української класичної музики. Користувач зможе слухати настроєві плейлисти, обирати музику певного стилю, жанру, композитора або ж дізнатись про них більше.

Особливу увагу творці приділяють структурі, щоб якомога повніше представити кожну епоху. Окрім аудіозаписів, користувач має змогу дивитись відео з роздільною здатністю 1080p Full HD, транслювати його на свій Smart TV чи інший медіапристрій. Для зручності буде доступний режим switch-to-audio, який дає змогу миттєво перемикатись з відео на аудіо та продовжувати займатись своїми справами. Також можна зберігати та прослуховувати записи у додатку в режимі офлайн.

UL Classic буде доступним українською і англійською мовами та не міститиме реклами. Паралельно із додатком працюватиме і медіаплатформа ukrainianlive.org. Додаток буде первісним місцем прослуховування, а сайт стане міні-енциклопедією.

Публічна презентація проекту запланована на 15 жовтня у Львові, та у Києві за тиждень до того. Під час презентації у Львові вперше виконають симфонію № 1 першої української професійної композиторки Стефанії Туркевич (20−30-ті роки ХХ століття).

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Фото: ЛМР

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