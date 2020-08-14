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У Буську автомобіль збив 6-річного хлопчика-велосипедиста

Соломія Головіна

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У місті Буськ на Львівщині 42-річний водій автомобіля ВАЗ наїхав на шестирічного хлопчика-велосипедиста. Дитину госпіталізували. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

Дорожньо-транспортна пригода сталась 13 серпня близько 14:30 год. Водій автомобіля ВАЗ-2108 скоїв наїзд на шестирічного хлопчика-велосипедиста. Внаслідок наїзду дитина отримала тілесні ушкодження та госпіталізована.

За фактом відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років позбавлення волі.

Проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють обставини ДТП.

Правоохоронці вкотре закликають водіїв бути особливо уважними, керуючи транспортними засобами у населених пунктах: «Не відволікайтесь на сторонні справи, будьте уважними та не перевищуйте дозволеної швидкості руху. Батькам також нагадуємо про необхідність пильнувати за своїми малолітніми дітьми. Відпускаючи кататись на велосипеді, не забудьте нагадати їм Правила дорожнього руху. Життя одне!».

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