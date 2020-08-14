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Акушер-гінеколога Самбірської лікарні підозрюють у халатності

Ольга Денисяка

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Акушера-гінеколога Самбірської районної лікарні підозрюють у неналежному виконанні професійних обов’язків, що призвело до смерті плоду. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

 

«Вагітна 25-річна мешканка Самбірського району поступила у лікарню 19 серпня 2018 року, а за три дні, 22 серпня, у неї народився мертвий плід», – йдеться в повідомленні.

Під час досудового розслідування було встановлено, що смерть настала внаслідок недостатнього спостереження лікарем за вагітною та за її плодом, а також через  невчасно проведене діагностування.

Акушеру-гінекологу пологового відділення Самбірської центральної районної лікарні, відповідальній за обстеження вагітної, спостереження та ведення пологів, повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.140 (Неналежне виконання професійних обов’язків медичним або фармацевтичним працівником) Кримінального кодексу України.

За скоєне лікарці загрожує покарання – позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п’яти років або виправні роботи на термін до двох років, або обмеження волі на термін до двох років, або позбавлення волі на той самий терімн. Досудове розслідування триває.

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