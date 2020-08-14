Віряни відзначають Медовий Спас

14 серпня християни східного обряду святкують Медовий Спас. У цей день у храмах освячують воду, квіти, мак і мед. Так віряни дякують за добрий урожай і проводжають літо, передає Львівський портал.

Сьогодні також починається Успінський піст — «спасівка», який триватиме два тижні.

Медовий Спас ще називають Маковієм. У кожному букеті квітів, який приносять на освячення, обов’язково мають бути великі достиглі голівки маку. Такий букет називається «маковійчик» або «маковійка». У ньому також можуть бути чорнобривці, жоржини, айстри, м`ята, чебрець, любисток, полин, деревій і навіть будяк-пристрітник.

Медовим Спас називають тому, що вулики до того часу наповнюються медом і традиційно пасічники починають медозбір та несуть мед до церкви на освячення.