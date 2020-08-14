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Одним із спікерів «МолоДвіж 2020» стане Женя Галич

Ольга Денисяка

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Одним із спікерів цьогорічного всеукраїнського молодіжного заходу «МолоДвіж» стане фронтмен відомого рок-гурту O. TORVALD Женя Галич. Розповідатиме він про свої факап-історії у блоці #молодвіж_можливості. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Організатори розповідають,що Женя Галич – простий хлопець з Полтави, який пройшов шлях від аматорської гри у гаражах до масштабних концертних залів. Зараз він – лідер гурту O. TORVALD, ведучий та продюсер молодіжного каналу MEGOGO Live.

5 вересня у межах форуму він розповість про цікаві історії, що трапилися з ним протягом його творчого шляху. Блок можливостей, де відбуватиметься виступ, буде спрямований на розвиток soft skiils та професійних навичок молоді в умовах карантину, а лекція артиста матиме на меті надихнути молодих людей на розуміння того, що промахи та помилки –  це найкращі поштовхи для змін.

Женя ділиться: «Факапи – це круто. Як ще можна навчитись виконувати місячну роботу за дві години? Тільки якщо ти налажав!»

Нагадуємо, що цьогорічний масштабний всеукраїнський молодіжний захід «МолоДвіж NOT. Wasted» відбудеться у офлайн-режимі у Львові на території !FestRepublic 5−6 вересня. Захід буде проходити протягом 24 годин і буде зосереджений на обговоренні того, чи втрачений для молоді 2020 рік, і куди потрібно рухатися далі.

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