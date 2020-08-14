На Левандівці заборонили роботу алкомагазину, облаштованого у квартирі

Виконавчий комітет Львівської міськради заборонив роботу магазину алкогольних напоїв, який облаштували у багатоповерхівці на Левандівці. Відповідне рішення прийняли сьогодні, 14 серпня, передає кореспондент Львівського порталу.

Як з’ясували у мерії, у квартирі №33 багатоповерхівки на вул. Широкій, 66 облаштували магазин алкоголю. Для того, щоб покупці могли зайти, самовільно встановили сходи.

Директорка юридичного департаменту Гелена Пайонкевич пояснила, що власник помешкання перереєстрував його як нежитлове приміщення за допомогою нотаріуса у Дніпропетровській області.

Водночас посадовиця зауважила, що в цьому ж будинку на вул. Широкій виявили ще один алкомагазин, який зробили з житлової квартири. Поруч також знаходиться МАФ, у якому теж торгують випивкою.

У міській раді обіцяють всі ці випадки вивчити детальніше, а наразі виконком своїм вирішенням заборонив роботу алкомагазину у квартирі №33 на вул. Широкій, 66. Найближчим часом Залізнична райадміністрація має демонтувати незаконно встановлені сходи.

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