ОСТАННІ НОВИНИ

На Левандівці заборонили роботу алкомагазину, облаштованого у квартирі

Наталя Дуляба

|

Виконавчий комітет Львівської міськради заборонив роботу магазину алкогольних напоїв, який облаштували у багатоповерхівці на Левандівці. Відповідне рішення прийняли сьогодні, 14 серпня, передає кореспондент Львівського порталу.

 

Як з’ясували у мерії, у квартирі №33 багатоповерхівки на вул. Широкій, 66 облаштували магазин алкоголю. Для того, щоб покупці могли зайти, самовільно встановили сходи.

Директорка юридичного департаменту Гелена Пайонкевич пояснила, що власник помешкання перереєстрував його як нежитлове приміщення за допомогою нотаріуса у Дніпропетровській області.

Водночас посадовиця зауважила, що в цьому ж будинку на вул. Широкій виявили ще один алкомагазин, який зробили з житлової квартири. Поруч також знаходиться МАФ, у якому теж торгують випивкою.

У міській раді обіцяють всі ці випадки вивчити детальніше, а наразі виконком своїм вирішенням заборонив роботу алкомагазину у квартирі №33 на вул. Широкій, 66. Найближчим часом Залізнична райадміністрація має демонтувати незаконно встановлені сходи.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Реклама партнерів

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Як зараз виглядає ринок нерухомості і що нового пропонує клієнтам
Ірина ВЕЛИЧКО
Як зараз виглядає ринок нерухомості і що нового пропонує клієнтам

Про те, як криза вплинула на девелоперських бізнес, що про це кажуть експерти, які поради дають майбутнім клієнтам, і чо...

Притулків для тварин не було б, якби не безвідповідальні господарі, – очільник ЛКП «Лев»
Соломія ГОЛОВІНА
Притулків для тварин не було б, якби не безвідповідальні господарі, – очільник ЛКП «Лев»

Майже 350 бездомних тваринок торік знайшли свої люблячі родини завдяки команді ЛКП «Лев». Так, протягом останніх років у...

Роль «АТБ» у стабільності та розвитку наших західних областей
Анастасія ПИЖ
Роль «АТБ» у стабільності та розвитку наших західних областей

Як у розвинених країнах ЄС,  рівень життя українського суспільства багато в чому залежить від проєктів та ініціатив, які...

Непотрібна спадщина: чи дочекається вілла «Люсія» порятунку?
Наталя ДУЛЯБА
Непотрібна спадщина: чи дочекається вілла «Люсія» порятунку?

Незважаючи на те, що ОСББ «Свєнціцького-16» через суд скасовує статус пам’ятки архітектури, який присвоїли львівській ві...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...