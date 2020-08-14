Двоє молодиків влаштували стрілянину на АЗС у Гамаліївці

У середу, 12 серпня, на атозаправній станції у селі Гамаліївка, що у Пустомитівському районі , двоє молодиків влаштували стрілянину. Патрульні затримали їх наступного дня у Львові. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції у Львівській області.

«Вчора увечері ( 12 серпня, – ред.) на автозаправній станції в селі Гамаліївка невідомий чоловік в стані алкогольного сп’яніння здійснив постріли з предмету схожого на пістолет. Він разом з товаришем сів в автомобіль BMW без передніх державних номерних знаків і вирушили в напрямку Києва. На щастя, ніхто не постраждав», – розповідають у патрульній поліції.

Камери спостереження зафіксували осіб, які є причетними до вчинення хуліганських дій. Усі екіпажі отримали орієнтування і на території Львівщини ввели оперативний план «Перехват».

«13 серпня близько 15 год. на вулиці Пасічній у Львові патрульні помітили і зупинили автомобіль BMW, який підпадав під орієнтування. В салоні перебувало двоє осіб чоловічої статі схожих на тих, хто був причетний до стрільби на АЗС. Інспектори з’ясували у водія транспортного засобу, що в «бардачку» знаходиться споряджений пристрій для відстрілу гумових набоїв Форт 18Р, зареєстрований на водія», – зазначають копи.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу Пустомитівського відділу поліції для проведення невідкладних слідчих дій. Зброю та автомобіль вилучили слідчі. Затриманими виявилися 26-річний мешканець Донецька та 27-річний львів’янин. Попередня кваліфікація події ч. 4 ст. 296 (Хуліганство вчинене із застосуванням зброї) ККУ.

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Фото: патрульна поліція