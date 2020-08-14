Андрій Садовий обіцяв повернути ліки виробнику тоді, коли медики їх уже використали

У березні-квітні 2020 року на багатьох телеканалах, сайтах і соцмережах пройшла масова кампанія критики препарату «Протефлазід». Виробники обурені такою ситуацію і надіслали Львівському порталу свою версію подій.

Позицію компанії «Екофарм» подаємо без змін:

«У березні-квітні 2020 року на багатьох телеканалах, сайтах і соцмережах пройшла дуже масова й одночасна кампанія критики препарату «Протефлазід». Кампанія мала ознаки неприродних передруків виданнями одне в одного – а замовної, платної масштабної акції. Так, ряд видань публікували ідентичні новини проти «Протефлазіду» в один і той самий день і час (до того ж, однаковий час: наприклад, 10:00).

Одним з проявів кампанії критики препарату стала заява львівського міського голови Андрія Садового від 10 квітня про «фейковість» факту замовлення ним безкоштовної поставки «Протефлазіду» для лікарів Львова. Пан Садовий пообіцяв, що всю поставлену партію «поверне виробнику».

Проте сам розробник і виробник – компанія «Екофарм», що базується в Києві, а потужності має на Хмельниччині – днями надала ЗМІ документи й матеріали, з яких випливає наступне. По-перше, що замовлення безкоштовної благодійної допомоги у вигляді препарату «Протефлазід» для захисту медиків львівських лікарень все-таки зробив особисто мер міста.

По-друге, що кампанія проти препарату у ЗМІ розпочалася вже після того, коли перша партія (1505 флаконів) препарату була прийнята львівською Клінічною лікарнею Швидкої Медичної Допомоги (КЛШМД). При цьому медіа-кампанія розпочалася з виступу на власному фейсбук-акаунті Уляни Супрун.

Крім того, фармкомпанія свідчить, що протягом чотирьох місяців безрезультатно вона намагалася розшукати сліди поставленої лікарям Львова безкоштовної партії. І тільки під загрозою судового позову прийшла відповідь головного лікаря КЛШМД міста Львова Олега Самчука, з якої випливає, що поставка противірусного препарату була використана за призначенням – його роздали медикам львівських лікарень наступного ж дня після отримання партії, тобто 8 квітня.

Також представники «Екофарму» наголошують, що обіцянку від 10 квітня повернути препарат виробнику пан Садовий не виконав (та й фізично не міг це зробити), а своєю заявою щодо препарату «Протефлазід» поставив під удар головного лікаря Лікарні Швидкої Допомоги Львова Олега Самчука. Як наслідок «наїздів» Садового на противірусний препарат, з тих пір безкоштовний «Протефлазід» для захисту медиків до лікарень Львова більше не відправляється – в той час, як в понад 100 лікарень інших регіонів такі благодійні поставки продовжувались.

При цьому Львів, як відомо, демонструє високі показники захворюваності і смертності серед медпрацівників».

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