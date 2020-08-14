ОСТАННІ НОВИНИ

37-річний трускавчанин отримав вирок за насильство над матір’ю

Вероніка Рой

|

До 150 годин громадських робіт засудили 37-річного мешканця Трускавця, котрий знущався над своєю матір’ю. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівщини.

 

Зокрема, цьогоріч у квітні чоловік скоїв насильство над своєю 60-річною матір’ю: лаявся, принижував і наносив удари по всьому тілу. Раніше мешканця Трускавця уже притягували до відповідальності за подібне: один раз за нанесення легких тілесних ушкоджень і двічі за домашнє насильство щодо матері.

У результаті дій сина жінка зазнавала як психологічних, так і фізичних страждань, боялася за свою безпеку та не могла себе захистити.

12 серпня суд визнав трускавчанина винним у вчиненні домашнього насильства. Втім потерпіла вкотре пробачила насильника і просила не позбавляти волі. Тому чоловіка засудили до 150 годин громадських робіт і також він зобов’язаний пройти програму для кривдників та пробаційну програму. За ухилення від проходження програми йому загрожує до 3 років ув’язнення.

Реклама партнерів

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Як зараз виглядає ринок нерухомості і що нового пропонує клієнтам
Ірина ВЕЛИЧКО
Як зараз виглядає ринок нерухомості і що нового пропонує клієнтам

Про те, як криза вплинула на девелоперських бізнес, що про це кажуть експерти, які поради дають майбутнім клієнтам, і чо...

Притулків для тварин не було б, якби не безвідповідальні господарі, – очільник ЛКП «Лев»
Соломія ГОЛОВІНА
Притулків для тварин не було б, якби не безвідповідальні господарі, – очільник ЛКП «Лев»

Майже 350 бездомних тваринок торік знайшли свої люблячі родини завдяки команді ЛКП «Лев». Так, протягом останніх років у...

Роль «АТБ» у стабільності та розвитку наших західних областей
Анастасія ПИЖ
Роль «АТБ» у стабільності та розвитку наших західних областей

Як у розвинених країнах ЄС,  рівень життя українського суспільства багато в чому залежить від проєктів та ініціатив, які...

Непотрібна спадщина: чи дочекається вілла «Люсія» порятунку?
Наталя ДУЛЯБА
Непотрібна спадщина: чи дочекається вілла «Люсія» порятунку?

Незважаючи на те, що ОСББ «Свєнціцького-16» через суд скасовує статус пам’ятки архітектури, який присвоїли львівській ві...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...