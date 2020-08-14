37-річний трускавчанин отримав вирок за насильство над матір’ю

До 150 годин громадських робіт засудили 37-річного мешканця Трускавця, котрий знущався над своєю матір’ю. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівщини.

Зокрема, цьогоріч у квітні чоловік скоїв насильство над своєю 60-річною матір’ю: лаявся, принижував і наносив удари по всьому тілу. Раніше мешканця Трускавця уже притягували до відповідальності за подібне: один раз за нанесення легких тілесних ушкоджень і двічі за домашнє насильство щодо матері.

У результаті дій сина жінка зазнавала як психологічних, так і фізичних страждань, боялася за свою безпеку та не могла себе захистити.

12 серпня суд визнав трускавчанина винним у вчиненні домашнього насильства. Втім потерпіла вкотре пробачила насильника і просила не позбавляти волі. Тому чоловіка засудили до 150 годин громадських робіт і також він зобов’язаний пройти програму для кривдників та пробаційну програму. За ухилення від проходження програми йому загрожує до 3 років ув’язнення.