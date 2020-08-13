В Ходорові у підприємства-боржника відсудили більше 1 га комунальної землі

Ходорівська міська рада через суд змусила підприємство-боржника повернути у комунальну власність земельну ділянку. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівщини.

Підприємство взяло у Ходорівської міськради в оренду земельну ділянку площею 1,1756 га. Вартість землі становить майже 800 тисяч гривень.

Однак фермерське господарство тривалий час не сплачувало орендну плату. Про яку заборгованість йдеться, у прокуратурі не уточнюють, але кажуть, що сума є «значною».

«Прокурори підготували позов до суду з метою розірвання збиткового договору та повернення земельної ділянки до комунальної власності. 6 серпня Господарський суд Львівської області задоволив позовні вимоги прокуратури», – йдеться у повідомленні.

Тепер фірма зобов’язана повернути земельну ділянку у комунальну власність міста, а також Ходорівська мерія розірве з підприємством договір оренди.

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