На вихідні трамваї №1 та №2 курсуватимуть за зміненими маршрутами

Від вечора п’ятниці, 14 серпня, до ранку понеділка, 17 серпня, трамваї маршрутів №1 та №2 курсуватимуть зі змінами. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Як повідомили у ЛКП «Львівелектротранс», у зв’язку з капітальним ремонтом колії на ділянці вул. Дорошенка – Головна пошта буде тимчасово змінено рух трамвайних маршрутів № 1 і № 2.

Роботи триватимуть з 20:00 год. 14 серпня до 05:00 год. 17 серпня.

Відтак трамвайні маршрути курсуватимуть за зміненими маршрутами:

Трамвай № 1: Залізничний вокзал – вул. Городоцька – вул. Підвальна – вул. Пасічна та у зворотному напрямку.

Трамвай № 2: вул. Коновальця – вул. Вітовського – вул. Івана Франка – вул. Пасічна та у зворотному напрямку.

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Опісля завершення робіт транспорт курсуватиме за звичними маршрутами. ЛКП «Львівелектротранс» просить вибачення за тимчасові незручності.

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