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У притулку «Домажир» поселяться двоє нових ведмедів

Ольга Денисяка

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Міністерство юстиції передало у ведмежий притулок «Домажир», що на Львівщині, двох бурих ведмедів, яких раніше конфіскували з приватного зоопарку на Донбасі. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Мін’юсту.

 

У ведмежий притулок «Домажир» відправляться двоє бурих ведмедів Потап та Ганна.

У притулку розповідають, що Аня народилась у 2015 році і жила у Харкові у власника. Потім її перепродали в Покровський зоопарк, де умови були настільки жахливі, що влада її конфіскувала. Згодом ведмедиця тимчасово перебувала у приватному домашньому зоопарку.

Відтак минулого тижня Мін’юст прийняв рішення безоплатно передати тварин туди, де про них будуть дбати. У вівторок, 11 серпня, працівники притулку почали транспортацію ведмедів.

Зазначимо, що раніше тварин продавали з аукціонів, однак у міністерстві вирішили відмовитись від цієї практики.

Додамо, що кожен може підтримати ведмежий притулок Домажир пожертвою на утримання ведмедів. Зробити це можна за посиланням.

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Фото: Домажир/Радіо Свобода

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