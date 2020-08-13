Через загорання контактної мережі на Сихів не курсують трамваї

Через загорання контактної мережі трамвайні маршрути № 8 і № 4 курсують лише до вул. Угорська. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Аварійна ситуація виникла на трамвайній колії на пр. Червоної Калини, 85а. На місці події працюють ремонтні бригади ЛКП «Львівелектротранс». Мережу знеструмлено. Аварійні роботи триватимуть близького однієї години.

На час ремонтних робіт трамвай № 8 курсує від пл. Соборна до вул. Угорська і у зворотному напрямку.

Трамвай № 4 курсує від Залізничного вокзалу і до вул. Угорська і у зворотному напрямку.

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