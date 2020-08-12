У Львові впіймали 28-річного молодика, який крав з авто номерні знаки і продавав власникам

У Львові оперативники викрили 28-річного зловмисника, причетного до 10 крадіжок автомобільних номерних знаків. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Оперативники спільно із слідчими поліції Львівщини встановили особу зловмисника, причетного щонайменше до 10 крадіжок номерних знаків, які були скоєні у Львові протягом останніх кількох місяців. 28-річний львів’янин залишав записки на лобовому склі автомобіля, в яких пропонував автовласникам повернути номерні знаки за винагороду.

Речові докази правоохоронці вилучили, викрадені номерні знаки повернуто власникам.

За цими фактами слідчі територіальних підрозділів поліції міста Львова відкрили кримінальні провадження за ч.1 та ч.2.ст.185 (крадіжка) ККУ. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – позбавлення волі до п’яти років.

Досудове розслідування триває.

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