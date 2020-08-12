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СНІД в Україні за місяць забрав життя 171 людини

Соломія Головіна

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В Україні у липні офіційно зареєстровано 1 356 нових випадків ВІЛ-інфекції, а у 366 пацієнтів діагностовано СНІД. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Центру громадського здоров’я.

 

Також зазначається, що у липні 171 людина померла від СНІДу.

Шляхи інфікування ВІЛ в Україні у липні 2020 року:

  • гетеросексуальний – 783;
  • гомосексуальний – 29;
  • парентеральний – 533;
  • вертикальний, від матері до дитини – 177 (більшість дітей (близько 98%) після 18 місяців не матиме ВІЛ-інфекції);
  • невідомий – 3.

Як наголошують у Центрі Громадського здоров’я, за останні п’ять років Україна досягла значного прогресу в лікуванні ВІЛ-позитивних осіб. Охоплення антиретровірусною терапією зросло майже вдвічі (з 56 000 до 102 000 осіб), утримання на терапії через 12 і більше місяців від її початку зросло з 69% до 88%. Варто зауважити, щораніше людина з ВІЛ починає приймати антиретровірусну терапію, тим краще для її здоров’я та безпеки її близьких.

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