СНІД в Україні за місяць забрав життя 171 людини

В Україні у липні офіційно зареєстровано 1 356 нових випадків ВІЛ-інфекції, а у 366 пацієнтів діагностовано СНІД. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Центру громадського здоров’я.

Також зазначається, що у липні 171 людина померла від СНІДу.

Шляхи інфікування ВІЛ в Україні у липні 2020 року:

гетеросексуальний – 783;

гомосексуальний – 29;

парентеральний – 533;

вертикальний, від матері до дитини – 177 (більшість дітей (близько 98%) після 18 місяців не матиме ВІЛ-інфекції);

невідомий – 3.

Як наголошують у Центрі Громадського здоров’я, за останні п’ять років Україна досягла значного прогресу в лікуванні ВІЛ-позитивних осіб. Охоплення антиретровірусною терапією зросло майже вдвічі (з 56 000 до 102 000 осіб), утримання на терапії через 12 і більше місяців від її початку зросло з 69% до 88%. Варто зауважити, щораніше людина з ВІЛ починає приймати антиретровірусну терапію, тим краще для її здоров’я та безпеки її близьких.

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