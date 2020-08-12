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На трасі Київ–Чоп легковик вилетів назустріч автокрану. Загинули обоє водіїв

Андрій Котенський

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На автодорозі Київ – Чоп водій легковика KIA Magentis вилетів на зустрічну автокрану ЗІЛ. У потужному зіткненні загинули двоє водіїв. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Рівненської області.

 

Смертельна дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 12 серпня, близько 13:20 у селі Підлужжя Рівненської області.

Поліцейські попередньо встановили, що водій легковика KIA Magentis, 45-річний житель села Молодаво, на швидкості не впорався із керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення з автокраном «ЗІЛ-133» під керуванням 53-річного жителя Дрогобицького району Львівської області.

Від удару спецвантажівку відкинуло на узбіччя на територію приватного господарства, а кермувальник вилетів із салону. Від отриманих травм він загинув на місці події.

Іншого водія каретою швидкої медичної допомоги доставили до лікарні, де попри вжиті реанімаційні заходи, життя йому врятувати не вдалося. Пасажирів у салоні легковика не було.

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