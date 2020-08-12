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На Львівщині від COVID-19 помер водій «швидкої»

Соломія Головіна

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На Львівщині 12 серпня через коронавірус помер ще один медпрацівник. Хвороба забрала життя водія Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Мар’яна Сидора. Про це повідомляється на Facebook-сторінці медзакладу.

 

Чоловік 30 років працював водієм екстреної допомоги. Зазначається, що завдяки його праці лікарями було врятоване не одне людське життя. А сьогодні вранці життя Мар’яна Сидора забрав COVID-19.

«Мар’яна Антоновича у важкому стані шпиталізували до Львівського регіонального фтизіопульмонологічного центру, де, незважаючи на зусилля лікарів, наш колега помер. Висловлюємо щирі співчуття в цей скорботний час рідним та близьким Мар’яна Антоновича. Сумуємо разом з Вами й залишаємо про нього теплі спогади», – мовиться у інформації ЛОЦЕМД МК.

Зазначимо, на кінець липня у Львівській області на коронавірус захворів 1281 медик. З них 819 фахівців вже одужали.

Як відомо, станом на ранок 12 серпня коронавірус лабораторно підтвердили у 11 308 мешканців Львівщини. За останню добу виявили 166 нових хворих.

Фото: Facebook/ЛОЦЕМД МК

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