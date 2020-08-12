На Львівщині від COVID-19 помер водій «швидкої»

На Львівщині 12 серпня через коронавірус помер ще один медпрацівник. Хвороба забрала життя водія Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Мар’яна Сидора. Про це повідомляється на Facebook-сторінці медзакладу.

Чоловік 30 років працював водієм екстреної допомоги. Зазначається, що завдяки його праці лікарями було врятоване не одне людське життя. А сьогодні вранці життя Мар’яна Сидора забрав COVID-19.

«Мар’яна Антоновича у важкому стані шпиталізували до Львівського регіонального фтизіопульмонологічного центру, де, незважаючи на зусилля лікарів, наш колега помер. Висловлюємо щирі співчуття в цей скорботний час рідним та близьким Мар’яна Антоновича. Сумуємо разом з Вами й залишаємо про нього теплі спогади», – мовиться у інформації ЛОЦЕМД МК.

Зазначимо, на кінець липня у Львівській області на коронавірус захворів 1281 медик. З них 819 фахівців вже одужали.

Як відомо, станом на ранок 12 серпня коронавірус лабораторно підтвердили у 11 308 мешканців Львівщини. За останню добу виявили 166 нових хворих.

Фото: Facebook/ЛОЦЕМД МК