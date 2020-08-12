Як в Академії сухопутних військ пройшла вступна кампанія

У Національній академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного вступну кампанію завершено. План щодо набору першокурсників виконано сповна. Ті, хто успішно склав випробування і був зарахований до видового навчального закладу, вже перевдягнуті у військові однострої і в Міжнародному центрі миротворчості та безпеки проходять первинну військово-професійну підготовку. В Академії сухопутних військ розповіли про результати цьогорічної вступної кампанії.

За словами заступника голови приймальної комісії, заступника Начальника академії з навчальної роботи полковника Олексія Красюка, навіть попри те, що підступитися цьогоріч до військових комісаріатів було дуже важко через заходи з протидії поширенню коронавірусної інфекції, кількість особових справ, яка надійшла до приймальної комісії академії, була рекордною – майже дві тисячі.

«Отже, загальний конкурс становив 3,8 людини на одне місце. Це ті юнаки й дівчата, які хотіли вступати до нашого навчального закладу. Не всі з них приїхали на вступ, але переважна більшість таки обрала саме Національну академію і створила серйозну конкуренцію на ті спеціальності і спеціалізації, за якими готує фахівців виш», – розповів офіцер.

Загалом набір сягнув понад 500 осіб. Уже традиційно останніми роками Академія набирала людей на навчання не лише в інтересах Збройних Сил України, а й для потреб Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України, Державної спеціальної служби транспорту. І вперше цього року здійснено набір майбутніх офіцерів для потреб Служби безпеки України.

«Якщо говорити про конкурс для потреб ЗСУ, то він був більшим, ніж для інших силових структур. Традиційно багато охочих отримати офіцерський фах за спеціалізаціями «військова культурологія», «морально-психологічне забезпечення діяльності військ». Чимало абітурієнтів виявили бажання навчатись за програмами, які мають магістерське продовження: артилерійська розвідка, ракетні війська, інженерний профіль. Але найбільший конкурс був у піхоту – до 5 осіб на місце. Такого раніше ніколи не було!», – зауважив полковник Олексій Красюк.

Варто зауважити, що цьогоріч і дівчата вступили майже на всі спеціальності, зокрема на так звані бойові. Не було серед них лише охочих стати офіцером-танкістом.

«Зважаючи на ухвалення відповідних законодавчих актів щодо гендерної рівності, ще торік набирали дівчат на так звані бойові спеціальності. І цього року дівчата теж подали заяви на всі спеціалізації, за винятком «управління діями танкових військ». А загалом вони рівномірно розійшлися по всіх спеціальностях і спеціалізаціях. Як і зазвичай, найбільше охочих було вступити на «морально-психологічне забезпечення військ» і «культурологію». У цілому відсоток кількості дівчат до загальної чисельності курсантів зберігся на торішньому рівні і становить близько 13%», – додав заступник начальника Академії з навчальної роботи полковник Олексій Красюк.

За його словами, з кожним роком якість набору покращується. Наприклад, було досить багато вступників, які з окремих предметів ЗНО набрали понад 190 балів. Вступило багато переможців різних конкурсів і майстрів спорту України.

«Мене здивувала одна дівчина. На зріст невеличка, всього, напевно, півтора метра заввишки. А вона – майстер спорту з боксу! Вступило дуже багато здібних і талановитих. І це не може не тішити!», – підкреслив офіцер.

Наразі ті, хто вступив, вже отримали військові однострої і проходять первинну військово-професійну підготовку на полігоні. Вже заплановано, що 21 серпня першокурсники складуть військову присягу на вірність українському народові. На жаль, через карантин і заходи з протидії поширенню COVID-19, швидше за все, на урочистому ритуалі не будуть присутні батьки «першачків». А 1 вересня за традицією відбудеться посвята в першокурсники.

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Фото: Академія сухопутних військ