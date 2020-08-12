Госпіталь у Винниках поділять на «зелену і червону зони»

Із понеділка, 17 серпня, Львівський обласний госпіталь інвалідів воєн та репресованих імені Юрія Липи частково повертається до звичного режиму роботи: знову запрацюють відділення хірургічного напрямку. Про це повідомив директор департаменту охорони здоров’я Орест Чемерис, передає пресслужба Львівської ОДА.

Зокрема, відновлять роботу відділення кістково-гнійної хірургії, 1-го ортопедичного, 2-го ортопедичного, хірургічного, урологічного та отоларингологічного відділень.

«Ці відділення підготують для надання невідкладних і термінових заходів з надання хірургічної допомоги, якщо внаслідок їх перенесення чи відтермінування існує значний ризик для життя або здоров’я пацієнтів. Госпіталізацію пацієнтів здійснюватимуть, коли вони матимуть ІФА або ПЛР обстеження», – зазначив Орест Чемерис.

Це, насамперед, стосується надання кваліфікованої хірургічної допомоги учасникам, інвалідам антитерористичної операції АТО/ООС, ветеранам війн, інвалідам війн, учасникам бойових дій, членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війн та прирівняним до них категорій населення, репресованим, учасникам війн, ліквідаторам аварії на ЧАЕС, дітям війни, учасникам Революції Гідності.

За словами Ореста Чемериса, в установі проведуть розмежування на зелену та червону (для пацієнтів з COVID-19) зони з дотриманням всіх санітарно-епідеміологічних норм, аби вберегти пацієнтів та медичний персонал від небезпечних контактів. Для госпіталізації вищевказаної категорії пацієнтів розгорнуть додаткове (зелене) приймальне відділення, палати інтенсивної терапії в операційному відділенні та профільних хірургічних відділеннях.

Зазначимо, що госпіталь у Винниках був визначений для першої хвилі для прийому хворих на коронавірус.

Станом на ранок 12 серпня коронавірус лабораторно підтвердили у 11 308 мешканців Львівщини. За останню добу виявили 166 нових хворих.

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