14 серпня у Львові стартує Фестиваль імпровізацій. Програма

Вже у п’ятницю, 14 серпня, у Палаці Гната Хоткевича стартує перший офлайн Фестиваль миттєвого мистецтва. Він триватиме три дні поспіль. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міськради Львова.

Фестиваль триватиме з 14 по 16 серпня у Палаці Гната Хоткевича. Тут на великій сцені імпровізації відбуватимуться в п’ятьох напрямках: театр, танець, музика, література і візуальне мистецтво.

Організатори розділили програму фестивалю на денну частину та вечірню: до денних подій віднесли лекції та майстер-класи з імпровізації, а ввечері на глядачів чекатимуть яскраві перформанси від відомих майстрів імпровізації у своєму ремеслі.

Хедлайнерами вечірніх програм будуть колективи Contemporary dance space & friends, «Гравіцапа», Ma3gum, а також виконавці Марк Токар та Олександр Пилипенко.

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«Фестиваль миттєвого мистецтва – це про взаємодію між митцями та глядачами, які не просто споглядають дійство, а беруть в ньому участь, безпосередньо знаходяться на сцені та можуть творити разом із професіоналами. Тому ми закликаємо дати собі дозвіл бути вільними у вираженні творчого потенціалу», – розповіла авторка ідеї фестивалю та його координаторка Діана Ігнатенко.

У зв’язку з COVID-19 кількість місць під час фестивалю буде скорочена. Участь можлива лише за наявності маски, дезінфекції рук та проходження температурного скринінгу на вході у Палац Гната Хоткевича.

Дізнатися більше деталей про фестиваль та зареєструватись можна за цим посиланням.

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