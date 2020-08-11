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Земельну ділянку на Новому Львові продали майже за 3 млн грн

Наталя Дуляба

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Мерія за 2,89 млн грн продала присадибну земельну ділянку на вул. Сливовій, 11-Б, що на Новому Львові. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міськради Львова.

 

На торги міська рада виставила дві земельні ділянки: на вул. Роксоляни (під багатоповерхову житлову забудову) та на вул. Сливовій, 11-Б (під індивідуальне житлове будівництво). Участь в аукціоні взяли чотири учасники, які захотіли придбати ділянку лише на вул. Сливовій, що є бічною від вул. Навроцького.

Площа земельної ділянки на вул. Сливовій, 11-Б становить 0,0696 га. Її стартова ціна складала 1 755 982 грн, а продали ділянку за 2 897 369 грн, що на 65% більше від початкової вартості.

Хто саме купив присадибну ділянку на Новому Львові, у мерії не уточняють.

Зазначимо, із початку 2020 року міськрада Львова продала на аукціоні право оренди на дві земельні ділянки загальною площею 2,8 га. Від цього бюджет міста отримав більше 590 тисяч грн.

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