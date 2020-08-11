Земельну ділянку на Новому Львові продали майже за 3 млн грн

Мерія за 2,89 млн грн продала присадибну земельну ділянку на вул. Сливовій, 11-Б, що на Новому Львові. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міськради Львова.

На торги міська рада виставила дві земельні ділянки: на вул. Роксоляни (під багатоповерхову житлову забудову) та на вул. Сливовій, 11-Б (під індивідуальне житлове будівництво). Участь в аукціоні взяли чотири учасники, які захотіли придбати ділянку лише на вул. Сливовій, що є бічною від вул. Навроцького.

Площа земельної ділянки на вул. Сливовій, 11-Б становить 0,0696 га. Її стартова ціна складала 1 755 982 грн, а продали ділянку за 2 897 369 грн, що на 65% більше від початкової вартості.

Хто саме купив присадибну ділянку на Новому Львові, у мерії не уточняють.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Зазначимо, із початку 2020 року міськрада Львова продала на аукціоні право оренди на дві земельні ділянки загальною площею 2,8 га. Від цього бюджет міста отримав більше 590 тисяч грн.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.