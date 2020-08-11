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У ДТП біля Бродів травмувалися п'ятеро людей

Наталя Дуляба

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У вівторок, 11 серпня, біля Бродів сталась аварія, яка відправила на лікарняне ліжко відразу п’ятьох людей. Про це Львівському порталу повідомили у патрульній поліції Львівщини.

 

Як з’ясували правоохоронці, орієнтовно об 11:00 год. водій Ford Focus, 50-річний киянин, врізався в автомобіль Chevrolet Captiva, яким керував 64-річний мешканець столиці.

Попередньо встановлено: причиною аварії стало те, що один із водіїв під час розвороту не надав перевагу авто, яке рухалось назустріч.

Внаслідок зіткнення постраждали 5 людей: водій і один пасажир Ford Focus, а також ще три пасажири Chevrolet Captiva. Їх із різними травмами госпіталізували.

«Закликаємо водіїв дотримуватись Правил дорожнього руху, аби не стати частиною сумної статистики. Порушення правил маневрування є першою причиною ДТП без потерпілих. Таких зіткнень за 7 місяців цього року сталося 2409», – кажуть у патрульній поліції Львівщини.

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Фото: патрульна поліція Львівщини

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