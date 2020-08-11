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Полювання на дичину: за три дні на Львівщині спіймали 8 порушників

Наталя Дуляба

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Із 8 серпня на території Львівщини стартував сезон полювання на пернату дичину. Лише за три дні екологи виявили 8 порушників. Про це Львівському порталу повідомили у Держекоінспекції Львівської області.

 

Оскільки на Львівщині розпочався сезон полювання, екологи почали проводити рейди, аби виявити браконьєрів. Так, за три дні у Жовківському, Сокальському, Городоцькому та Стрийському районах області затримали 8 порушників правил полювання.

Якими саме порушеннями «відзначились» мисливці і чи були серед них браконьєри, у Держекоінспекції не уточнюють. Втім відомо, що за цими фактами склали адмінпротоколи, тож усі 8 порушників мають сплатити загалом 1649 грн штрафу.

Зазначимо, що право на полювання дають такі документи: державне посвідчення мисливця;  контрольна картка обліку добутої дичини та порушень правил полювання в сезоні 2020/2021; відстрільна картка користувача мисливських угідь; дозвіл на зберігання та носіння зброї. Полювати не можна, якщо у вас немає будь-якого із перелічених документів.

Під час полювання на пернату дичину запис в контрольній картці здійснює сам мисливець. Без відповідної відмітки він не може навіть транспортувати чи переносити добуті тварини або їхні частини.

Полювати не можна:

  • на тварин, які не зазначені у дозволах (відстрільній картці) на добування мисливських тварин або понад встановлену в цих дозволах норму;
  • в заборонених для цього місцях;
  • на територіях та об’єктах природно-заповідного фонду, на відтворювальних ділянках;
  • в угіддях, не зазначених у дозволі;
  • на відстані ближче ніж 200 метрів від будівель населеного пункту та окремо розташованих будівель, де можливе перебування людей;
  • у не дозволені для полювання строки на відповідні види тварин;
  • у темний час доби (пізніше години після заходу сонця і раніше години до його сходу);
  • із застосуванням або використанням заборонених знарядь та забороненими способами;
  • з під’їзду на автомототранспорті, а також на плавучих засобах із працюючим двигуном;
  • не мисливської (у тому числі військової) вогнепальної, пневматичної та іншої стрілецької зброї, а також нарізних вкладок, напівавтоматичної або автоматичної зброї з магазинами більш, ніж два патрони;
  • на пернату дичину з нарізною вогнепальною зброєю або з використанням набоїв, споряджених кулями і шротом діаметром більше 5 мм (№ 0000);
  • з мисливськими собаками, ловчими звірами і птахами без наявності на них паспорта.

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