На Львівщині стартувала підготовка до міжнародних навчань Rapid Trident в умовах карантину

У Міжнародному центрі миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного розпочалася заключна конференція, яка передбачає планування українсько-американського командно-штабного навчання із залученням військ Rapid Trident – 2020. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Академії сухопутних військ.

Одним із важливих питань під час проведення фінального етапу планування навчання є епідеміологічна ситуація в Україні. Мова йде про правила дотримання карантинних вимог учасниками навчань недопущення розповсюдження COVID-19 як під час переміщення військових різних країн до військового полігону, так і під час безпосереднього проведення командно-штабної та польової фаз.

«Наше головне завдання – впродовж наступних п’яти днів остаточно узгодити всі питання проведення цьогорічного навчання. Це, насамперед, перелік учасників, необхідні заходи безпеки через пандемію, сценарій навчання, роль і місце кожного підрозділу, завдання підрозділу OPFOR (позначення дій противника), система логістичного забезпечення, зв’язок тощо», – зазначив під час начальник управління підготовки оперативного командування «Південь» полковник Дмитро Красильников, який керуватиме навчанням від України.

Наразі планується, що участь у маневрах візьмуть близько 2500 осіб з понад 10 країн світу. Найбільші контингенти, як і зазвичай, від України та США. Найчисленнішим підрозділом від ЗСУ буде одна з механізованих бригад оперативного командування «Південь».

Під час навчання з відпрацюванням різних завдань – оборони, наступу, стабілізаційних дій – представники різних силових структур відпрацюють дії з проведення протидиверсійної та антитерористичної операцій.

Участь у роботі конференції беруть представники збройних сил Королівства Данії, Литви, ФРН і Польщі. Представники інших країн, насамперед США, зважаючи на карантин, долучаються до процесу планування за допомогою відеоконференцзв`язку та інших технологічних засобів дистанційної комунікації. Основна відповідальність за проведення навчання – на оперативному командуванні «Південь» та Національній академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.

Нагадаємо, ураїнсько-американське командно-штабне навчання із залученням військ Rapid Trident – 2020 заплановано на другу половину вересня в Міжнародному центрі миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ.

Фото: Академія сухопутних військ