Leon Voci запрошує львів’ян на вечір шедеврів класики

У Львові відбудеться довгоочікуваний живий концерт кращих тенорів Leon Voci, які виступатимуть на публіці вперше у форматі open air. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

Львів’ян запрошують на вечір шедеврів класики.

«На вас чекають шедеври класики під зорями. Ви почуєте композиції, які вже багато років залишаються найулюбленішими для мільйонів слухачів, відчуєте атмосферу справжнього свята та пригадайте найкращі моменти Вашого життя. У програмі лунатимуть найвідоміші світові хіти, які крізь призму часу стали ще кращими. Ми виконаємо шлягери «O sole mio», Bеsame mucho, Granada, Volare та інші», – розповів лідер гурту Назар Тацишин.

Концерт відбудеться 30 серпня, о 19:00 у FESTrepublic на Старознесенській.

Квитки можна придбати за посиланням: Gastroli.

Захід відбудеться з дотриманням норм безпеки, зокрема дистанції, тому кількість квитків обмежена.

Довідка:

LEONVOCI – український гурт, заснований у 2015 році Назаром Тацишиним. З італійської та іспанської «Leon Voci» – «Голоси Левів» або «Голоси Львова». В репертуарі колективу – оперний спів під класичну музику в сучасній обробці та українські хіти. Їх голосами захоплюється вся Європа! Зірки шоу «Голос Країни» та польського «МамТелент».