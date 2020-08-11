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26 років очікування. У ліцеї «Львівський» відновили басейн

Андрій Котенський

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У ліцеї «Львівський» завершили реконструкцію басейну, який не працював 26 років, тож з вересня учні зможуть поновити заняття з плавання. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Активні роботи із реконструкції басейну тривали з 2015 року. У 2019 році для забезпечення роботи електрообладнання басейну виникла необхідність збільшення потужності електропостачання закладу, які завершено у цьому році. Роботу басейну ліцею заплановано розпочати з початку нового 2020−2021 навчального року.

За останні п’ять років у ремонт ліцею інвестовано майже 12 мільйонів гривень. Басейн, який відремонтували не працював з 1994 року.

Окрім того завдяки Громадському бюджету вдалося повністю оновити обідню залу. А ще старе книгосховище переформатували у простір із медіатекою, де діти мають можливість і вчитись, і відпочивати.

Будівля ліцею «Львівський» розташована на вул. Лисеницькій, 3 та побудована у 1984 році. Тут працює 95 педагогічних працівників, є 32 класи, в яких навчається 955 учнів.

Довідка

У навчальних закладах міста є 28 басейнів, з них 22 басейни є у закладах загальної середньої освіти, 3 — у дошкільних відділеннях ЗЗСО (ПШ «Арніка», ліцей № 80, ліцей № 94), 3 — у ЗДО (ЗДО № 31, 57, 5).

Станом на 1 серпня 2020 року функціонує 15 басейнів у ЗЗСО, 2 — у дошкільних відділеннях шкіл (ПШ «Арніка», ліцей № 80) і 1 басейн у ЗДО № 31.

У 2020 році в ремонті перебувають басейни СЗШ № 29, СЗШ № 72, СЗШ № 86.

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