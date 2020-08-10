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У Львові викрили 62-річну жінку, яка продавала наркотики

Соломія Головіна

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У Львові 62-річній жінку обвинувачують у збуті наркотиків. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівської області.

 

Так,  протягом квітня-травня цього року вона збувала фрагменти блістерів з нарковмісними таблетками, у складі яких був метадон.

Крім цього, як встановило слідство, жінка  брала участь у підробці рецептурних бланків разом зі спільником у нього в квартирі на вул. Хорватській у Львові. Це дозволило їм незаконно купувати сильнодіючі лікарські засоби «Соннат» та «Сонован».

Дії обвинуваченої кваліфіковано за ч.1 ст.307, ч.2 ст.307, ч.3 ст.358 ККУ (незаконний збут наркотичних засобів, та незаконний збут наркотичних засобів, вчинений повторно, підроблення іншого офіційного документа, який видається установою, яка має право видавати такий документ, і який надає право, з метою використання його підроблювачем, вчиненого повторно, за попередньою змовою групою осіб). Тепер жінці загрожує до 10 років позбавлення волі.

Досудове розслідування цього кримінального провадження завершене, обвинувальний акт скеровано до суду. Наразі львів’янка перебуває під вартою без визначення розміру застави.

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