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У Львові створять онлайн-ресурс про відновлену спадщину

Ольга Денисяка

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У Львові з’явиться унікальна онлайн-платформа «Відновлена спадщина Львова». На ресурсі буде розміщена вся інформація про проведені рестраврації, показано процес і фінальний результат роботи. Відповідне рішення 10 серпня прийняв виконавчий комітет Львівської міськради, передає кореспондент Львівського порталу.

 

Так, ЛКП «Бюро спадщини» розробить онлайн-ресурс з опублікованою інформацією про відреставровані об’єкти культурної спадщини для ознайомлення інтернет-користувачів з реставраційними роботами, які проведено у Львові.

«На платформу будуть внесені усі об’єкти, які вже відреставровані, буде показано, як вони раніше виглядали, як відбувалася реставрація і фінальний результат. Також ця платформа даватиме змогу долучати якомога більшу кількість людей до реставрації. Адже ми маємо декілька видів реставрації – це, коли реставруємо повністю об’єкт (фасади), або елементи (балкони, вікна, двері), – розповів заступник міського голови Львова з питань розвитку Андрій Москаленко.

Також він додав, що вона буде презентована впродовж місяця.

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