Сухий фонтан навпроти Львівської опери обіцяють облаштувати до кінця вересня

На проспекті Свободи у Львові до кінця вересня облаштують новий сухий фонтан і відремонтують центральну алею. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Як розповів начальник управління архітектури та урбаністики ЛМР Антон Коломєйцев, після ремонту вся площа перед оперним театром стане максимально доступною для людей на візочках – в оперний театр можна буде заїхати на одному рівні, без жодної сходинки.

«Згідно з проєктом запропоновано зробити так, щоб оперний театр – пам’ятка архітектури, була тут максимально добре запрезентована. Тому лінійна вісь, яка починається від театру, і йде далі до алеї, буде позначена як фонтаном, так і освітленням, яке є в мощенні. Освітлення буде в землі, воно витримує достатньо високе навантаження, щоб вантажівка, яка буде встановлювати ялинку, могла заїхати і не зіпсувавши його. Важливо, що на площі все вирівняно в нуль, щоб площа була зручна для людей на візках. Тобто, тепер в оперний можна буде заїхати без жодної сходинки. Буде ще гумовий килимок перед в’їздом. Також буде встановлено 4 великі лавки, постелено тактильну плитку з граніту, а вкінці площі буде встановлено радіальні лавки», – розповів він.

За його словами, на газонах встановлять вуличні колонки, щоб включати класичну музику і її звуки скоординовувати зі світлом і струменями води.

Паралельно з ремонтом площі і облаштуванням фонтану, розпочато капітальний ремонт центральної пішохідної алеї. Роботи тут також планують завершити до кінця вересня.

«На алеї буде нове вуличне освітлення, буде забезпечено полив нових газонів, і буде проведено перемощення центральної алеї натуральним каменем. Вартість об’єкту більше 10 млн грн», – додав голова Галицької РА Андрій Зозуля.

Детальніше про облаштування сухого фонтану на проспекті Свободи читайте тут.

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Фото: ЛМР