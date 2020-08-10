Протягом ночі у Львові сталося дві ДТП за участі п’яних водіїв

У Львові протягом ночі трапилося дві аварії за участі п’яних водіїв. Обидві ДТП трапилися на очах у патрульних поліцейських. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції Львівщини.

Перша ДТП трапилася близько 22 год. на вулиці Варшавській, коли патрульні оформляли іншу аварію. На очах у патрульних зіткнулися три автівки: Volkswagen Passat, Opel Vectra та Daеwoo Lanos. 45-річний водій першого авто мав ознаки алкогольного сп’яніння. Він пройшов перевірку та алкотестер Drager показав 1,97 проміле.

Чоловік отримав постанову від патрульних за керування транспортним засобом без необхідних документів. Також на порушника склали два протоколи: за порушення ПДР, що призвело до ДТП та за керування транспортним засобом в стані сп’яніння.

Друга аварія на очах у патрульних трапилася також вночі близько 1-ї години ночі на перехресті вулиць Пасічна-Медова Печера. Зокрема, автомобіль Mitsubishi Lancer виїхав з прилеглої території, збив дорожній знак. Водій замість того, аби зупинитися, поїхав далі. Патрульні дали йому вказівку зупинитися через гучномовець та увімкнули проблискові маячки червоного та синього кольорів.

Порушник ніяк не міг зупинитися: рухався то вперед, то заднім ходом. Коли водій відчинив дверцята, то ледь вийшов з автомобіля. У 24-річного керманича були очевидні ознаки алкогольного сп’яніння. Прилад Drager підтвердив це: результат – 1,25 проміле.

На чоловіка склали два протоколи: за порушення ПДР, що призвело до ДТП та за керування транспортним засобом в стані сп’яніння.

Фото: патрульна поліція