На Львівщині оголосили штормове попередження

10 та 11 серпня у Львівській області очікується погіршення погодних умов. Синоптики прогнозують грози та сильні пориви вітру. Про це Львівському порталу повідомили у головному управлінні ДСНС Львівщини.

Зокрема, за повідомленням Львівського гідрометцентру, на території Львівської області 10 серпня та 11 серпня очікується мінлива хмарність, місцями короткочасні дощі та грози. Під час гроз подекуди можуть бути шквали 15 – 20 м/с та град.

Температура повітря вночi прогріється до 14-16°, а – вдень 25 – 27° тепла.

Мешканців Львівщини закликають бути уважними і обережними під час погіршення погодних умов. Також рятувальники нагадують правила безпеки під час негоди:

Під час грози, якщо ви перебуваєте вдома, зачиніть всі вікна та двері, у приміщенні не повинно бути протягу, подалі тримайтеся від електроприладів.

Якщо негода застала вас на вулиці у населеному пункті, намагайтесь не ходити попід карнизами будинків, а також тримайтеся подалі від розлогих дерев, рекламних щитів та ліній електропередач. Уникайте металевих парканів, стін, біля яких ростуть дерева, вуличних ліхтарів, металевих веж, опор електропередач.

Якщо гроза застала вас в лісі, необхідно сховатися на ділянці з низькорослими деревами. Не можна ховатися під високими деревами, краще знаходитися на відстані 30 м від окремого високого дерева. Зверніть увагу — чи немає поряд дерев, раніше уражених грозою, розщеплених. У такому разі краще триматися подалі від цього місця;

Якщо ви опинилися в полі, знайдіть заглиблення в землі. Бажано, щоб місце було сухим, адже волога земля сильніше проводить електрику. Не лягайте, краще присісти, щоб мати якомога менше площі прилягання до землі, бо тим самим збільшується площа ураження розрядом;

Не можна ховатися від зливи під деревом: воно притягує блискавки. Крім того, є небезпека падіння важких гілок, які можуть зламатись від поривів вітру. Вірогідність попадання блискавки в конкретне дерево прямо пропорційна його висоті;

Не можна купатися у водоймах під час грози. Якщо ви на човні і бачите, що наближається негода, намагайтеся якнайшвидше дістатись до берега.

Якщо вас застала гроза на велосипеді або мотоциклі, припиніть рух і перечекайте грозу на відстані приблизно 30 м від них;

Якщо гроза застала вас в автомобілі, не потрібно його покидати, необхідно закрити вікна і опустити автомобільну антену, рухатися під час грози на автомобілі не рекомендується. Автомобіль ні в якому разі не можна паркувати під деревами або високими конструкціями;

Якщо біля вас виникне кулеподібна блискавка, по можливості зберігайте спокій і не рухайтеся, не потрібно наближатися до неї, торкатися її чим-небудь, оскільки може відбутися вибух, не слід тікати від неї.

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