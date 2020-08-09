У Кам’янка-Бузькому районі розбився 24-річний мотоцикліст

8 серпня у Кам’янка-Бузькому районі 24-річний водій мотоцикла в’їхав у припаркований автомобіль «Опель Віваро». Внаслідок ДТП мотоцикліст загинув, а 19-річного пасажира двоколісного госпіталізували. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту населення Львівської ОДА.

Аварія сталась близько 19:00 год. між населеними пунктами Ямне та Великосілки Кам’янка-Бузького району.

24-річний водій мотоцикла «Спарк» не впорався з керуванням та наїхав на припаркований автомобіль «Опель Віваро».

Внаслідок аварії водій мотоцикла помер в кареті «швидкої», а 19-річного пасажира двоколісного госпіталізували до Кам’янка-Бузької лікарні з діагнозом: «закрита травма грудної клітки посттравматичний пульманіт з права».

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.