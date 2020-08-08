У Львові знімають документальний телепроєкт «Чубай. Говорити знову»

У Львові на базі Львівського академічного драматичного театру імені Лесі Українки готують телепроєкт «Чубай. Говорити знову» – документальний біографічний фільм про геніального українського поета, Грицька Чубая. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

Телепроєкт «Чубай. Говорити знову» створюється компанією «ФІЛЬМ ПЛЮС» за фінансової підтримки Українського культурного фонду. Медіапартнером проєкту є телеканал «ЕСПРЕСО». Режисером та продюсером телефільму є Михайло Крупієвський. Фільм матиме інноваційний формат і створюється на стику жанрів документального фільму та телевистави, дія якої розгортається в декораціях майстерні-підвалу Грицька Чубая.

Відеопроєкція розсуватиме стіни майстерні та перенесе глядача в час і простір, про який йдеться. Мета проєкту — розкриття світогляду Грицька Чубая, створення його образу та аналіз конфлікту митця із тоталітарним режимом.

Ініціатором створення телепроєкту є донька Грицька Чубая – Соломія Чубай.

Формально ведучим, а по суті провідником по життю Грицька Чубая буде український поет Сергій Жадан.

Саме сьогодні, через майже 40 років після смерті Грицька Чубая, його поезія знову стає актуальною і викликає зацікавленість молоді, яка знаходиться у вічному пошуку відповідей на екзистенційні філософські питання. Його поезія, як стиснута пружина, розпрямляється і підштовхує наш розум до розуміння суті речей.

Про Грицька Чубая у фільмі розповідатимуть його друзі — сьогодні видатні поети, письменники, художники, філософи, які були свідками його життя і творчості, члени родини поета: Галина Чубай, Тарас Чубай, Соломія Чубай, Василь Герасим’юк, Юрій Брилинський, Микола Рябчук, Роман Кісь, Орест Яворський, Роман Готра, Юрій Винничук, Ігор Калинець, Богдан Стельмах, Влодко Кауфман, Йосип Іванкевич, Катерина Немиря, Святослав Максимчук, Мирослав Греділь.

Прем’єра фільму відбудеться у день народження Грицька Чубая 23 січня 2021 року на телеканалі «ЕСПРЕСО».

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.