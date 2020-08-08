Помер професор Львівського медуніверситету Ігор-Григорій Ходак

5 серпня у Відні після важкої хвороби відійшов у вічність професор кафедри українознавства Львівського медичного університету ім. Данила Галицького Ігор-Григорій Ходак. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Попрощатись з Ігорем-Григорієм Ходаком можна 8 липня з 12:00 до 15:00 год. у храмі св. Трійці.

О 16:00 год. у Соборі св. Юра відбудеться парастас. Похорон відбудеться на Личаківському цвинтарі за участю виключно родини.

Зважаючи на карантинні обмеження в Україні, родина просить дотримуватися соціальної дистанції, обов’язково вдягнути маску і одноразові рукавички.

Ігор-Григорій Ходак народився у селі Креховичі, Рожнятівського району Івано-Франківської області 13 березня 1958 року. Навчався та працював в університетах та видавництвах України і Німеччини. Був істориком, доктором філософії, головним редактором та співзасновником видавництва «Червона Калина» і журналу «Літопис «Червоної Калини».

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Фото: ЛМР