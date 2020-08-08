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На Яворівщині скутерист зіткнувся з вантажівкою

Ольга Денисяка

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7 серпня близько 12:40 год. у місті Новояворівськ Яворівського району зіткнулись скутер «Вайпер» та малий вантажний автомобіль «Фотон». Внаслідок аварії травмувались скутерист та його пасажирка. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

 

Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнулись малий вантажний автомобіль «Фотон», яким керував 56-річний мешканець Дрогобицького району та скутер «Вайпер», яким керував місцевий мешканець віком 63 роки.

Внаслідок зіткнення скутерист та його 31-річна пасажирка отримали тілесні ушкодження та були доставлені у лікарню.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання – штраф від трьох тисяч до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на термін до двох років, або арешт на термін до шести місяців, або обмеження волі на термін до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на  термін до трьох років.

Проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють обставини події.

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