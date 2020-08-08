Мешканець Старосамбірщини загинув під час пожежі у власному будинку

Вночі 8 серпня 48-річний мешканець Старосамбірщини загинув під час пожежі, яка спалахнула в його будинку. Про це Львівському порталу повідомили у головному управлінні ДСНС Львівщини.

Так, 8 серпня о 03:27 год. у селі Волошиново Старосамбірського району сталась пожежа. Займання виникло в дерев’яному житловому будинку, критому шифером, розмір 8×8 м.

Коли пожежники прибули на виклик, вогонь вже швидко поширився горючими конструкціями будинку та охопив його повністю.

«Очевидці повідомили, що в будинку може знаходитись власник. Під час гасіння пожежі, в одній з кімнат палаючої будівлі виявили тіло загиблого чоловіка», – розповідають рятувальники.

Як з’ясувалось, загиблим виявився 48-річний власник будівлі.

О 04:50 год. вогнеборці локалізували пожежу, та о 05:37 год. повністю ліквідували.

Внаслідок пожежі вогонь знищив житловий будинок повністю. До ліквідації пожежі залучили 5 чоловік особового складу та 1 одиницю спецтехніки. Причини та обставини виникнення події наразі встановлюються.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Фото: ДСНС