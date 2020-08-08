Мешканець Старосамбірщини загинув під час пожежі у власному будинку

Вночі 8 серпня 48-річний мешканець Старосамбірщини загинув під час пожежі, яка спалахнула в його будинку. Про це Львівському порталу повідомили у головному управлінні ДСНС Львівщини.
Так, 8 серпня о 03:27 год. у селі Волошиново Старосамбірського району сталась пожежа. Займання виникло в дерев’яному житловому будинку, критому шифером, розмір 8×8 м.
Коли пожежники прибули на виклик, вогонь вже швидко поширився горючими конструкціями будинку та охопив його повністю.
«Очевидці повідомили, що в будинку може знаходитись власник. Під час гасіння пожежі, в одній з кімнат палаючої будівлі виявили тіло загиблого чоловіка», – розповідають рятувальники.
Як з’ясувалось, загиблим виявився 48-річний власник будівлі.
О 04:50 год. вогнеборці локалізували пожежу, та о 05:37 год. повністю ліквідували.
Внаслідок пожежі вогонь знищив житловий будинок повністю. До ліквідації пожежі залучили 5 чоловік особового складу та 1 одиницю спецтехніки. Причини та обставини виникнення події наразі встановлюються.
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Фото: ДСНС
Ольга Денисяка