ОСТАННІ НОВИНИ

Мешканець Старосамбірщини загинув під час пожежі у власному будинку

Ольга Денисяка

|

Вночі 8 серпня 48-річний мешканець Старосамбірщини загинув під час пожежі, яка спалахнула в його будинку. Про це Львівському порталу повідомили у головному управлінні ДСНС Львівщини.

 

Так, 8 серпня о 03:27 год. у селі Волошиново Старосамбірського району сталась пожежа. Займання виникло в дерев’яному житловому будинку, критому шифером, розмір 8×8 м.

Коли пожежники прибули на виклик, вогонь вже швидко поширився горючими конструкціями будинку та охопив його повністю.

«Очевидці повідомили, що в будинку може знаходитись власник. Під час гасіння пожежі, в одній з кімнат палаючої будівлі виявили тіло загиблого чоловіка», – розповідають рятувальники.

Як з’ясувалось, загиблим виявився 48-річний власник будівлі.

О 04:50 год. вогнеборці локалізували пожежу, та о 05:37 год. повністю ліквідували.

Внаслідок пожежі вогонь знищив житловий будинок повністю. До ліквідації пожежі залучили 5 чоловік особового складу та 1 одиницю спецтехніки. Причини та обставини виникнення події наразі встановлюються.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Фото: ДСНС

Реклама партнерів

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Притулків для тварин не було б, якби не безвідповідальні господарі, – очільник ЛКП «Лев»
Соломія ГОЛОВІНА
Притулків для тварин не було б, якби не безвідповідальні господарі, – очільник ЛКП «Лев»

Майже 350 бездомних тваринок торік знайшли свої люблячі родини завдяки команді ЛКП «Лев». Так, протягом останніх років у...

Роль «АТБ» у стабільності та розвитку наших західних областей
Анастасія ПИЖ
Роль «АТБ» у стабільності та розвитку наших західних областей

Як у розвинених країнах ЄС,  рівень життя українського суспільства багато в чому залежить від проєктів та ініціатив, які...

Непотрібна спадщина: чи дочекається вілла «Люсія» порятунку?
Наталя ДУЛЯБА
Непотрібна спадщина: чи дочекається вілла «Люсія» порятунку?

Незважаючи на те, що ОСББ «Свєнціцького-16» через суд скасовує статус пам’ятки архітектури, який присвоїли львівській ві...

Митрополичі сади: стежками Андрея Шептицького
Ольга ДЕНИСЯКА
Митрополичі сади: стежками Андрея Шептицького

Днями Львівщина відзначала 155 річницю від дня народження митрополита Андрея Шептицього. З цієї нагоди відбулась низка с...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...