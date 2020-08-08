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Кабмін до кінця літа закрив в'їзд та виїзд з окупованого Криму

Ольга Денисяка

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Кабінет міністрів прийняв рішення про тимчасове припинення до кінця серпня роботи КПВВ на адмінкордоні з окупованим Кримом. Про це за підсумками позачергового засідання уряду в суботу повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов у Telegram.

 

«Уряд прийняв рішення про тимчасове припинення роботи контрольних пунктів в’їзду на тимчасово окуповану територію Автономної Республіки Крим і м. Севастополя та виїзду з неї. Це обумовлено дорученням президента України Кабінету міністрів України переглянути режим роботи контрольно-пропускних пунктів в’їзду на тимчасово окуповану територію Автономної Республіки Крим і міста Севастополя. Рішення спрямовано на запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», – заявив міністр.

Із 8 години 9 серпня до 8 години 30 серпня припиниться робота контрольних пунктів в’їзду на тимчасово окуповану територію Автономної Республіки Крим і міста Севастополя та виїзду з неї, крім пропуску громадян України та членів їх сімей:

  • місце проживання яких зареєстровано в Автономній Республіці Крим або місті Севастополі, а також їх транспортних засобів, вантажів та іншого майна – на в’їзд;
  • місце проживання яких зареєстровано за межами Автономної Республіки Крим або міста Севастополя, а також їх транспортних засобів, вантажів та іншого майна – на виїзд; які дали згоду на самоізоляцію з використанням електронного сервісу “Дій вдома” Єдиного державного веб-порталу електронних послуг з моменту перетину контрольних пунктів в’їзду на тимчасово окуповану територію Автономної Республіки Крим і міста Севастополя та виїзду з неї;
  • осіб з метою забезпечення захисту національних інтересів або у зв’язку з виконанням міжнародних зобов’язань, представників дипломатичних установ та гуманітарних місій, що виїжджають з тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і міста Севастополя, а також їх транспортних засобів, вантажів та іншого майна.

Немчінов зазначив, що виїзд з території Криму і Севастополя інших категорій іноземців та осіб без громадянства здійснюється за погодженням з Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

В’їзд на територію Криму і Севастополя, а також виїзд з неї громадян України за наявності підстав гуманітарного характеру здійснюється за рішенням голови Державної прикордонної служби за погодженням з Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

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