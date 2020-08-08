Який сенс у швидкій допомозі, якщо на неї неможливо додзвонитися, – Васюник

Громадсько-політичний діяч Ігор Васюник закликає негайно вирішити технічну проблему станції «швидкої», коли виклик пацієнта залишається без відповіді, бо автоматично переривається через менше ніж за хвилину очікування на лінії. Про це він заявив на своїй сторінці у Фейсбук, передає кореспондент Львівського порталу.

За словами Ігоря Васюника, часом навіть декілька секунд зволікання можуть призвести до трагедії. А уявіть наслідки, якщо пацієнту потрібна невідкладна допомога, а він по пів години не може викликати медиків? Він готовий надати фахівців, щоб налагодили цей технічний процес.

«У Львові виникла проблема додзвонитися і вчасно викликати швидку. Зафіксувати звернення від пацієнта – питання №1. Бо навіть від секунди згаяного часу може залежати чиєсь життя. Робота диспетчерської служби – це перш за все технічна складова, бо все починається із дзвінків пацієнтів. Я це дуже добре знаю, бо перший хто організував приватну безкоштовну гарячу лінію «Стоп-коронавірус» із надання медичних та юридичних консультацій львів’янам під час карантину. Гаряча лінія працює вже чотири місяці, майже 6000 дзвінків надійшло. І навіть МОЗ офіційно включило телефон нашої приватної ГЛ «Стоп-коронавірус» в перелік ліній, на які можна додзвонитися і отримати консультацію. Тому я готовий допомогти станції швидкої надати наших фахівців і налагодити їм цей технічний процес», – повідомив Ігор Васюник.

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Екстрена допомога зобов’язана реагувати своєчасно!

«Екстрена допомога зобов’язана реагувати цілодобово, пріоритетно та головне – своєчасно. Позбавляючи людей можливості оперативного виклику і отримання ургентної допомоги, ми не лише підриваємо основні принципи функціонування системи екстреної медичної допомоги, а й ризикуємо найціннішим – людськими життями. Тому питання з диспетчерськими швидкої допомоги потрібно вирішувати негайно. Бо який сенс у швидкій допомозі чи гарячій лінії, якщо на неї неможливо додзвонитися», – прокоментував заяву Ігор Васюник.

Раніше Львівський портал повідомляв, що у Львові склалася критична ситуація із викликом швидкої допомоги. Подекуди протягом безперервних дзвінків загальною тривалістю близько 30 хвилин ніхто з операторів «швидкої» так і не відповідає пацієнтам.

Також Львівський портал повідомляв, що 67% машин «швидкої» не встигають на виклики вчасно.