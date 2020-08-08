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Білорусь депортувала двох українських журналістів

Ольга Денисяка

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Двох українських журналістів «Настоящего времени», яких затримали вдень 7 серпня в Мінську, депортували з Білорусі на батьківщину. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Міністерства закордонних справ України.

 

За інформацією посольства України в Білорусі, «двох затриманих в Мінську журналістів-громадян України депортували. О 23:40 год. вони вилетіли до України авіарейсом Мінськ-Одеса».

Одна з депортованих Ірина Ромалійська повідомила в Facebook, що паралельно журналістам «вліпили заборону на в’їзд». За словами її колеги Івана Гребенюка, заборона терміном у 10 років.

«Наскільки я зрозуміла, приводом став вчорашній ефір «Настоящего времени». Співробітники, які допитують нас, переказували мені точки, з яких я включалася», – написала Ірина Ромалійська.

Як пише Українська правда, вдень 7 серпня у готелі «Мінськ» в столиці Білорусі затримали українців Ірину Ромалійську та Івана Гребенюка, а також росіянина Юрія Баранюка, які працюють штатними кореспондентами телеканалу «Настоящее время».

Їх звинуватили в тому, що вони порушили законодавство про ЗМІ – працювали в Білорусі без акредитації. Телеканал «Настоящее время» запевняє, що вчасно запросив акредитацію для своїх журналістів перед президентськими виборами, але їм її не надали. Росіянина теж збиралися депортувати.

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