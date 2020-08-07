Вихідні у Львові будуть спекотними, але з дощем

У Львові на вихідних, 8-9 серпня, синоптики прогнозують спекотну погоду: температура повітря підніметься до 29 градусів. Однак також львів’янам обіцяють дощ. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, у суботу, 8 серпня, температура вночі 16-18, вдень 27-29 градусів. Вітер північно-східний 5-10 м/с. Вночі без опадів, вдень дощ.

У неділю, 9 серпня, температура вночі 14-16, вдень 25-27 градусів. Вітер північно-східний 5-10 м/с. Вночі без опадів, вдень дощ.

Додамо, що у департаменті екології та природних ресурсів Львівської ОДА попередили, що цими вихідними у області очікується надзвичайна пожежна небезпека.

«Львівський регіональний центр з гідрометеорології попереджає, що по місту Львову та території Львівської області 08-10 серпня переважно надзвичайна (5-й клас) та висока (4-й клас) пожежна небезпека», – мовиться у повідомленні.

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