На Львівщині водій тричі переїхав маленьку дівчинку

У мережі опублікували шокуюче відео дрогобицького ДТП, де 19-річний водій на автомобілі, рухаючись заднім ходом, збив 4-річну дівчинку, яка каталась на самокаті. Як виявилось юнак тричі наїхав на дитину.

Момент аварії зафіксували камери спостереження автомийки.

На відео чітко видно, як водій Volkswagen Golf, рухаючись заднім ходом, спершу наїхав на дитину заднім правим колесом, від чого вона впала на землю і не збавляючи швидкості переїхав ще й переднім. На цьому молодик не спинився, і розвертаючись переїхав лежачу дитину ще й втретє… Четвертому наїзду завадив чоловік, який кинувся зупиняти гореводія…

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Як пише Zaxid.net, дівчинка перебуває у реанімації в лікарні ОХМАТДИТ. Стан 4-річної дитини вважається важким, але, на диво вона, не отримала жодного перелому.

«У дитини важкі тілесні ушкодження: закрита черепно-мозкова травма, численні садна голови, тулуба та кінцівок. Окрім того у неї гематома печінки. Наразі невідомо, що буде з цією гематомою. Дівчинка під постійним наглядом лікарів», – розповіла головна лікарка обласної клінічної дитячої лікарні Олександра Бурда.

«На диво, у дитини немає жодного перелому», – додала лікарка.

Зараз дитина перебуває у свідомості. Від вчора дівчинці провели численні обстеження та аналізи, а сьогодні їй роблять комп’ютерне обстеження голови. Результати КТ ще не відомі.

Раніше Львівський портал повідомляв, що за фактом ДТП відкрито кримінальне провадження. Водію загрожує штраф від 3000 до 5000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до двох років, або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років із позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

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Відео: VARTA1