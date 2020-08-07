Для 40 учнів з інклюзивних класів у Львові організували літній табір

На базі навчально-реабілітаційного центру «Джерело» організували літній «Табір дружби» для дітей з особливими освітніми потребами. Протягом двох тижнів у денному таборі перебувають 40 дітей. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міськради Львова.

У 50 школах Львова навчаються більше 200 учнів із особливими літніми потребами. Для того, щоб урізноманітнити їхнє дозвілля, організували денний табір. Волонтерами залучили 20 учнів-старшокласників, аби побороти страх щодо взаємодії з такими дітьми.

«Розуміючи, що справжня інклюзія – це не лише навчання, але більшою мірою спілкування і взаємодія, ми вирішили організувати у Львові літній денний табір для 40 учнів львівських початкових шкіл, які мають інклюзивні класи. Під час табору діти з типовим розвитком та учні з особливими освітніми потребами отримають досвід спільного дозвілля та навчаться якісної взаємодії одне з одним», – кажуть організатори.

Програма таборування включає не лише розвиваючі та пізнавальні заняття, спортивні заходи та ігри, а й майстер-класи, екскурсії, мандрівки та смачний обід.

На проведення такого табору із бюджету Львова виділили 28 000 грн, загальний бюджет становить 40 000 грн. «Табір дружби» триватиме до 14 серпня.

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Фото: ЛМР