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Веслувальники Львівщини вибороли 19 медалей особистого чемпіонату України

Соломія Головіна

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Під час особистого чемпіонату України з веслування на байдарках і каное, присвяченого пам’яті заслуженого тренера України В’ячеслава Сорокіна, спортсмени зі Львівщини здобули 19 медалей. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

 

Найрезультативніше виступив член національної збірної команди України з веслування на байдарках і каное, майстер спорту України міжнародного класу Віталій Вергелес. Зокрема, досвідчений веслувальник виборов 3 золоті та 2 срібні медалі:  200 метрів каное-четвірка; 500 метрів, каное-двійка; 1 000 метрів, каное-четвірка; 200 метрів каное-двійка; 1 000 метрів, каное-двійка.

В активі Валерії Терети –  2 золоті медалі у категоріях 1 000 метрів каное-двійка та  каное-четвірка (мікс) та бронзова медаль на дистанції 500 метрів у каное-двійці.

Золото також в Анастасії Горлової на дистанції 200 метрів у байдарці-четвірці. А на дистанції 500 метрів Анастасія стала другою.

 

Василь Смілка виборов 2 бронзові медалі на дистанції 1 000 метрів у байдарці-двійці та 200 метрів у  байдарці-четвірці.  Також дві бронзи виборов Віталій Брезіцький: 1 000 метрів на байдарці-двійці; 200 метрів на байдарці-четвірці.

На дистанції 200 метрів у байдарці-двійці бронзова нагорода у Юрія Зуба, а на дистанції 500 метрів у байдарці-четверці бронзовими призерками стали Іванна Андрухів та Ілона Кушнірук. На дистанції 1 000 метрів у байдарці-четвірці третіми стали Андрій Глушко та Василь Чедрик.

Зауважимо, зараз у Дніпрі триває чемпіонат України з веслування на байдарках і каное серед молоді.

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Фото: ЛОДА

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